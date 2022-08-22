"Газпром" пошел на уступки Молдавии и отсрочил оплату аванса за газ до 1 сентября

"Газпром" перенес сроки оплаты аванса за газ "Молдовагазом" до 1 сентября. Об этом "Газпром" сообщил в своем телеграм-канале. "АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", - следует из сообщения компании. Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания не в состоянии заплатить аванс в срок, который был обозначен в контракте с российской стороной. По его словам, ситуация с авансом за август пока проблематична. Он добавил, что у "Газпрома" компания попросила продления срока выплаты. 17 августа Чебан в своем Telegram-канале сообщил, что компания "Молдовагаз" вынуждена обратиться к правительству Молдавии за помощью в оплате российского газа. Он добавил, что тарифные отклонения с начала 2022 года составили уже два млрд леев (более 6 млрд руб.).