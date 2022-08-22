Сразу 19 автозаводов ушли в простой в одном регионе России

Сразу 19 заводов по сборке автомобилей в Калужской области ушли в полный или частичный простой, пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра экономического развития региона Владимира Попова. Всего в области работают около 30 автокомпаний.

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«Остается сложной ситуация в автомобильной отрасли — в режиме частичного или полного простоя находятся 19 компаний. По словам заместителя губернатора Владимира Попова, основная причина связана с недостатком комплектующих и сжатием рынка», — указано в сообщении пресс-службы правительства.

Попов отметил безусловное влияние на сложившуюся ситуацию западных санкций и экономических ограничений — градообразующими предприятиями калужского автопрома являются заводы немецкой Volkswagen и шведской Volvo, а также СП Stellantis и Mitsubishi «ПСМА Рус».

Тем не менее, несмотря на заметные проблемы в одной из отраслей, промышленное производство области в целом упало всего на 5,2 процента, сообщил министр. По его мнению, такой показатель говорит о диверсифицированности промкомплекса региона — к примеру, производство машин и оборудования выросло на 186 процентов.

В мае стало известно, что концерн Volkswagen не видит способа возобновить работу на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде как минимум до конца 2022 года. В начале июня сообщалось, что компания прекращает производство и закрывает офис, отвечавший за производство на мощностях «Группы ГАЗ». Эксперты считают, что завод в Калуге ожидает та же участь.