Сбербанк сообщил об отсутствии дефолтов по кредитам у крупных компаний России

Массовых запросов на реструктуризации кредитов со стороны крупных российских компаний из фундаментальных отраслей экономики нет. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, передает РИА Новости.

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Попов также заявил об отсутствии дефолтов у организаций по своим обязательствам.

«Все остальные крупные клиенты, включая металлургов и нефтяников, с финансовой точки зрения чувствуют себя устойчиво во многом благодаря удачной ценовой конъюнктуре на основные виды сырьевых товаров, что позволяет компенсировать возросшие затраты на логистику и переориентирование поставок отдельных видов товаров», — заключил он.

По словам зампреда правления, по всем инвестиционным проектам крупнейших клиентов, которые банк начал финансировать до февраля текущего года, была произведена приостановка на два-три месяца для ревизии. «Мы продолжили финансировать практически все ранее инициированные проекты. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполняем», — сообщил он.