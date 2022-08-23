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1 час назад

Сбербанк сообщил об отсутствии дефолтов по кредитам у крупных компаний России

Lenta.ruиещё 1

Массовых запросов на реструктуризации кредитов со стороны крупных российских компаний из фундаментальных отраслей экономики нет. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, передает РИА Новости.

Сбербанк сообщил об отсутствии дефолтов по кредитам у крупных компаний России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Попов также заявил об отсутствии дефолтов у организаций по своим обязательствам.

«Все остальные крупные клиенты, включая металлургов и нефтяников, с финансовой точки зрения чувствуют себя устойчиво во многом благодаря удачной ценовой конъюнктуре на основные виды сырьевых товаров, что позволяет компенсировать возросшие затраты на логистику и переориентирование поставок отдельных видов товаров», — заключил он.

По словам зампреда правления, по всем инвестиционным проектам крупнейших клиентов, которые банк начал финансировать до февраля текущего года, была произведена приостановка на два-три месяца для ревизии. «Мы продолжили финансировать практически все ранее инициированные проекты. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполняем», — сообщил он.

Представитель кредитной организации также отметил, что Сбербанк в этом году не получил ни один новый объект из-за дефолта по кредиту или из-за отсутствия целесообразности реструктуризации.

Компании,Анатолий Попов,Сбербанк России,
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