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50 минут назад

ЕС разрешил российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину

Lenta.ruиещё 3

Регулятор Евросоюза (ЕС) разрешил уполномоченному российскому банку проводить платежи за транзит российской нефти через территорию Украины до конца этого года, рассказал РИА Новости пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

ЕС разрешил российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину
Фото: Глеб Щелкунов / КоммерсантъГлеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года», — заявил он.

Демин не уточнил, о каком именно банке идет речь.

22 июля ежемесячный платеж, отправленный «Транснефтью» за транзит, не прошел. Украинская государственная компания «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», поскольку российская сторона не могла провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза.

Поставки в Венгрию и Словакию были возобновлены после того, как венгерское нефтеперерабатывающее предприятие MOL и его словацкое подразделение Slovnaft 10 августа самостоятельно заплатили украинской компании.

12 августа Европейский банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину. Если он будет подтвержден всеми сторонами, поставки российской нефти в Чехию возобновятся.

Компании,Игорь Демин,Транснефть,ЕС,
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