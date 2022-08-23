Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток-2» должен быть демонтирован. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трансляцию его выступления в Киеве.

Дуда заявил, что смена политики ЕС должна отражаться не только в остановке сертификации газопровода, но и в его «ликвидации, полном демонтаже».

В конце февраля после признания Россией ДНР и ЛНР Германия остановила процесс сертификации «Северного потока-2».

В Кремле заявили, что невозможным запуск газопровода сделала «истерическая реальность». В Кремле подчеркивали, что инфраструктура «Северного потока-2» готова и «никуда не денется».

В июне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод готов к работе и поставки в ЕС по нему можно запустить «хоть сейчас». Однако в немецком Министерстве экономики и защиты климата подчеркнули, что «СП-2» не сертифицирован и не может быть запущен.