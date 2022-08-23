Продажу конфискованной яхты российского бизнесмена засекретили

Покупатели направили в Верховный суд Гибралтара 63 заявки. Их интерес вызвала роскошная яхта Axioma, конфискованная властями региона за долги у российского бизнесмена. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: Marine Traffic Marine Traffic

Отмечается, что яхта предположительно принадлежала российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому. Ее длина составляет 72 метра. На пяти палубах плавучего дворца располагаются пейзажный бассейн, 3D-кинотеатр, VIP-каюта и спа-салон. Ориентировочная стоимость судна - $77 млн.

На приобретение яхты поступило 63 закрытые заявки. Их содержание является строго конфиденциальным. Конкретные данные о сделке будут опубликованы не ранее, чем через две недели после ее завершения.