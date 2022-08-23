Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Продажу конфискованной яхты российского бизнесмена с аукциона засекретили

Илья Родин

Покупатели направили в Верховный суд Гибралтара 63 заявки. Их интерес вызвала роскошная яхта Axioma, конфискованная властями региона за долги у российского бизнесмена. Об этом пишет Bloomberg.

Продажу конфискованной яхты российского бизнесмена засекретили
Фото: Marine TrafficMarine Traffic

Отмечается, что яхта предположительно принадлежала российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому. Ее длина составляет 72 метра. На пяти палубах плавучего дворца располагаются пейзажный бассейн, 3D-кинотеатр, VIP-каюта и спа-салон. Ориентировочная стоимость судна - $77 млн.

На приобретение яхты поступило 63 закрытые заявки. Их содержание является строго конфиденциальным. Конкретные данные о сделке будут опубликованы не ранее, чем через две недели после ее завершения.

По данным агентства, корабль был арестован по требованию одного из крупнейших американских банков. В JPMorgan заявили, что российских бизнесмен якобы должен кредитной организации свыше $20 млн в рамках сделки, совершенной за два месяца до начала спецоперации.

Компании,Дмитрий Пумпянский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители