"Новатэк" решил прекратить поставки СПГ бывшей структуре "Газпрома" в ФРГ

"Исходя из условий контракта Yamal Trade и GM&T Singapore, за оставшиеся четыре месяца года необходимо было поставить около 1,3 млрд кубометров газа, которые теперь потенциально можно пустить на спотовый рынок", - отметил эксперт центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. По его словам, при текущих ценах на газ выручка от продажи этих объемов может быть в пределах $3,5 млрд. Это более чем в три раза больше показателей, которые можно было получить при продаже по долгосрочному контракту.