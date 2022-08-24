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2 часа назад

"Новатэк" решил прекратить поставки СПГ бывшей структуре "Газпрома" в ФРГ с 23 августа

Газета.Ru

"Новатэк" больше не будет поставлять газ бывшей структуре "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Singapore в Германии из-за истекающего долгосрочного контракта. Об этом пишет "Коммерсант".

"Новатэк" решил прекратить поставки СПГ бывшей структуре "Газпрома" в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проект компании "Новатэк" "Ямал СПГ" с 23 августа больше не может поставлять газ по контракту с бывшей структурой "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore). Сейчас эта компания управляется властями Германии, то есть де-факто она была национализирована после начала спецоперации России на Украине.

"Исходя из условий контракта Yamal Trade и GM&T Singapore, за оставшиеся четыре месяца года необходимо было поставить около 1,3 млрд кубометров газа, которые теперь потенциально можно пустить на спотовый рынок", - отметил эксперт центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. По его словам, при текущих ценах на газ выручка от продажи этих объемов может быть в пределах $3,5 млрд. Это более чем в три раза больше показателей, которые можно было получить при продаже по долгосрочному контракту.

Однако реализовать эти объемы в Азии вряд ли получится, так как потребители отказываются от закупок по текущим ценам. Продажа газа в Европе же будет осложнена геополитическими соображениями. 10 августа "Коммерсант" писал, что "Новатэк" собирается заказать у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию, с помощью которой первую линию строящегося завода "Арктик СПГ-2" обеспечат энергоснабжением.

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