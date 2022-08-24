Несколько российских банков участвуют в пилотном проекте по переводу заработной платы через систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на источники на банковском рынке.

Предполагается, что он позволит начислять деньги по платежному идентификатору гражданина, а банк, куда поступят средства, человек сможет выбрать самостоятельно без ведома работодателя. Сервис позволит решить проблему "зарплатного рабства", с которой по-прежнему сталкивается часть россиян, отмечает издание. При этом, для полномасштабного запуска системы возможно потребуются изменения трудового законодательства.

Как пишет газета, в проекте участвуют пять российских банков. "Известия" направили запрос в топ-30 российских финансовых организаций. Об инициативе знают в Абсолют банке, УБРиР и Новикомбанке. Однако представители этих банков отметили, что в пилотном проекте не участвуют.

В Сбере сообщили, что поддерживают все доступные на рынке способы зачисления платежей физическим лицам, в том числе - по технологии СБП. В банке изданию отметили, что предоставляют корпоративным клиентам сервис зачисления зарплаты по номеру телефона, но только на карты Сбера.

Один из источников "Известий" сообщил, что пилотный проект проходит на площадке ассоциации "ФинТех". Газета направила запрос в организацию.