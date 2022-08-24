Bloomberg: оператор «Сахалина — 2» согласился платить за СПГ рублями

Российская сторона решила выдвинуть своим покупателям сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2» новое условие, которое касается оплаты. Об этом сообщает Bloomberg.

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Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» позволил осуществлять оплату в другой валюте, в частности, российской. Он считает, что это необходимо предусмотреть в связи с ограничениями Запада.

«Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», — говорится в документах компании.

Согласно информации Bloomberg, оператор «Сахалина-2» прибегнул к реорганизации в связи с западными санкциями в условиях увеличения спроса на СПГ в мире.

«Сахалин-2» является нефтегазовым проектом. В его рамках осваивают два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Кроме того, функционирует завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.