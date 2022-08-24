IKEA отказалась от продажи бизнеса в России

Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу, сообщил ТАСС в среду источник, близкий к компании.
По его словам, склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в РФ, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.
"IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины - так называемые синие коробки - до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "сохранение корпоративной культуры и стандартов работы для IKEA" стало принципиальным решением при принятии сценария по приостановке работы в России.
"Заводы компания, конечно, продает ввиду давления из Швеции, но с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости. Стратегия такая: склады освободить, магазины оставить - но пока закрытыми. На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов", - сказал спикер.
ТАСС отправил запрос в пресс-службу IKEA с уточняющими вопросами о перспективах компании в России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.
3 марта IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.