IKEA отказалась от продажи бизнеса в России

"Заводы компания, конечно, продает ввиду давления из Швеции, но с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости. Стратегия такая: склады освободить, магазины оставить - но пока закрытыми. На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов", - сказал спикер.