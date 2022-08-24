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2 часа назад

ФАС получила ходатайства о сделках VK и «Яндекса»

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Федеральная антимонопольная служба России получила от VK и «Яндекса» ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, «Новости» и «Дзен».

ФАС получила ходатайства о сделках VK и «Яндекса»
Фото: ТАССТАСС

Служба оценит влияние сделок на рынки.

«ФАС получила от VK и «Яндекса» ходатайства о приобретении Delivery Club, новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен». Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Агентство также отмечает, что сделка является безденежной и будет осуществлена путём обмена одного актива на другой.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы. Об этом в компании объявили на фоне сделки по продаже компании VK платформ «Дзен» и «Новости».

Компании,ФАС России,Яндекс,
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