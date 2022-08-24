«Победа» возобновит полёты из аэропорта Шереметьево

Лоукостер "Победа" начнет полеты из Шереметьево в ноябре, говорится в сообщении авиаперевозчика. При этом полеты из Внуково компания также продолжит.

"Входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер "Победа" с ноября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из аэропорта Шереметьево. В ближайшем зимнем сезоне рейсы будут обслуживаться в терминале В, - отмечается в сообщении. - Часть рейсов "Победы" в рамках зимнего расписания 2022-2023 гг. будет выполняться из аэропорта Внуково".

В середине июня пресс-служба лоукостера сообщала, что идея перехода из Внуково в Шереметьево обсуждается. Как уточнял тогда источник ТАСС, идея перехода может быть связана с тем, что обслуживающая компания UTG, оказывающая хэндлинговые услуги во Внуково, неожиданно прислала "Победе" уведомление о расторжении действующего контракта, новые условия работы подразумевают повышение цен на услуги на 30-40%.