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1 час назад

Лоукостер "Победа" начнет полеты из Шереметьево в ноябре

ТАССиещё 1

Лоукостер "Победа" начнет полеты из Шереметьево в ноябре, говорится в сообщении авиаперевозчика. При этом полеты из Внуково компания также продолжит.

«Победа» возобновит полёты из аэропорта Шереметьево
Фото: ТАССТАСС

"Входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер "Победа" с ноября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из аэропорта Шереметьево. В ближайшем зимнем сезоне рейсы будут обслуживаться в терминале В, - отмечается в сообщении. - Часть рейсов "Победы" в рамках зимнего расписания 2022-2023 гг. будет выполняться из аэропорта Внуково".

Из Шереметьево компания планирует летать в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград и Минеральные Воды.

В середине июня пресс-служба лоукостера сообщала, что идея перехода из Внуково в Шереметьево обсуждается. Как уточнял тогда источник ТАСС, идея перехода может быть связана с тем, что обслуживающая компания UTG, оказывающая хэндлинговые услуги во Внуково, неожиданно прислала "Победе" уведомление о расторжении действующего контракта, новые условия работы подразумевают повышение цен на услуги на 30-40%.

Компании,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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