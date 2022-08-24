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1 час назад

Канада готова вернуть турбины для «Северного потока»

ТК «Звезда»иещё 1

Власти Канады по-прежнему готовы отправить в Европу пять турбин для газопровода «Северный поток», находящиеся в настоящее время на ремонте в Монреале. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

Канада готова вернуть турбины для «Северного потока»
Фото:  Газпром Газпром

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем просила [нас] Германия», - приводит ее слова канадский телеканал CBC.

Ранее стало известно, что с 31 августа по 2 сентября будет сделан перерыв в транспортировке газа по трубопроводу «Северный поток». Причиной введения таких мер являются плановые работы по техобслуживанию. В результате трехдневной работы планируется устранить возможные технические неисправности агрегата, такие как деформации, трещины и прожоги, а также провести очистку системы и проверку функционирования ее отдельных элементов.

Компании,Мелани Жоли,
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