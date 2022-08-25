Малая авиация России может потерять основной самолет

Малая авиация может потерять основной самолёт.

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Как пишут «Известия», Минпромторг РФ отложил финансирование замены американского двигателя и винта на основном российском самолёте этого класса ТВС-2МС (современная модификация легендарного Ан-2) на российские аналоги до момента сертификации самого самолёта. А эта процедура «дорогостоящая и может затянуться на годы».

В публикации говорится, что ведомство перенесло рассмотрение вопроса финансирования. До этого производитель самолета, новосибирская компания «Русавиапром», запросило у правительства страны поддержку на эти разработки в сумме 9 млрд рублей.

По информации издания, компания уже выпустила 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них эксплуатируются большей частью в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступных районах.