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50 минут назад

Названо возможное местонахождение турбин для «Северного потока»

Lenta.ruиещё 12

Турбины для «Северного потока» могут уже находиться в пути из Канады. Либо оборудование может находиться на ремонте в третьей стране — этим объясняется заявление «Газпрома» о том, что ни одна из российских турбин не находится на территории Канады. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Газпром» заявил, что ни одна из турбин, необходимых для трубопровода «Северный поток», не находится на ремонте в Канаде. «В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — сказано в Telegram-канале «Газпрома».

«Канада заявила, что вернет оставшиеся пять турбин, которые находятся на ее территории на ремонте, — напомнил Демидов. — При этом Канада применит к этой поставке именно то условие, которое поставил ПАО "Газпром" — исключить их из списка санкций. Дальше, эти турбины должны прийти в Россию без разгрузки в портах третьих стран. Видимо, это и была основная причина встречи глав Германии и Канады Олафа Шольца и Джастина Трюдо».

«Газпром» опроверг заявления Канады о турбинах для «Северного потока»

По словам аналитика, канцлер убедил премьер-министра в важности вопроса и Трюдо нашел возможность пойти навстречу. Но практически одновременно с этим «Газпром» заявил, что турбины не находятся в Канаде.

«Это может означать следующее: либо турбины уже в пути из Канады, либо они находятся на ремонте в третьей стране. Проблема в том, что первый вариант противоречит заявлению канадской стороны. Второй ведет к тому, что "Газпром" не сможет принять турбину, так как процедура ремонта не соответствует подписанным соглашениям», — объяснил Демидов.

Напомним, 19 августа «Газпром» сообщил о временной остановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Остановлен будет единственный рабочий газоперекачивающий агрегат.

Компании,Олаф Шольц,Владимир Демидов,Джастин Трюдо,Газпром,
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