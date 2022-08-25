Названо возможное местонахождение турбин для «Северного потока»

Турбины для «Северного потока» могут уже находиться в пути из Канады. Либо оборудование может находиться на ремонте в третьей стране — этим объясняется заявление «Газпрома» о том, что ни одна из российских турбин не находится на территории Канады. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Газпром» заявил, что ни одна из турбин, необходимых для трубопровода «Северный поток», не находится на ремонте в Канаде. «В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — сказано в Telegram-канале «Газпрома».

«Канада заявила, что вернет оставшиеся пять турбин, которые находятся на ее территории на ремонте, — напомнил Демидов. — При этом Канада применит к этой поставке именно то условие, которое поставил ПАО "Газпром" — исключить их из списка санкций. Дальше, эти турбины должны прийти в Россию без разгрузки в портах третьих стран. Видимо, это и была основная причина встречи глав Германии и Канады Олафа Шольца и Джастина Трюдо».

По словам аналитика, канцлер убедил премьер-министра в важности вопроса и Трюдо нашел возможность пойти навстречу. Но практически одновременно с этим «Газпром» заявил, что турбины не находятся в Канаде.

«Это может означать следующее: либо турбины уже в пути из Канады, либо они находятся на ремонте в третьей стране. Проблема в том, что первый вариант противоречит заявлению канадской стороны. Второй ведет к тому, что "Газпром" не сможет принять турбину, так как процедура ремонта не соответствует подписанным соглашениям», — объяснил Демидов.