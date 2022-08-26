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1 час назад

СМИ: Mercedes-Benz продаст завод в Подмосковье

Лера Букина

Завод немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz, который находится в подмосковном Есипово, может быть продан в ближайшее время. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Mercedes-Benz продаст завод в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

По словам одного из них, площадка уже выставлена на продажу. Факт того, что сделка проходит завершающий этап, подтвердил источник в автопроме. Покупателем выступит российский дилер. Вместе с тем издание указывает на наличие некоторых проблем с документами у Mercedes-Benz.

В настоящее время заводом в Есипово владеет головная компания Mercedes-Benz AG (80%) и совместное предприятие «Даймлер Камаз РУС» (20%).

Согласно информации газеты, в числе претендентов на покупку - дилер «Автодом». Также отмечается, что в переговорах принимает участие Корпорация развития Московской области.

В российском офисе Mercedes-Benz сообщили, что сейчас рассматриваются разные варианты ведения бизнеса в стране. Вместе с тем, как отметили там, компания не приняла решения по данному вопросу.

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Ранее генеральный директор компании «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что ситуация на автомобильном рынке РФ начнет улучшаться в 2024-2026 годах.

Компании,Дмитрий Пронин,Коммерсант,
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