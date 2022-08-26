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40 минут назад

Назван претендент на покупку активов Ситибанка в России

Lenta.ruиещё 1

Банк «Уралсиб» интересуется покупкой активов российского подразделения американского Ситибанка, такого претендента назвали РБК источники.

Назван претендент на покупку активов Ситибанка в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уралсиб» рассматривает покупку только розничного кредитного портфеля, а не всего банка, отметили собеседники издания. Продажа банка по частям, то есть только кредитного портфеля, не противоречит указу президента, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Эксперты отмечают, что «Уралсиб» не попал под западные санкции и может осуществлять валютные переводы за рубеж, а значит, «ему есть что предложить и бывшим клиентам Ситибанка».

25 августа стало известно, что Citigroup свернет розничный бизнес в России. Компания откажется от операций по обслуживанию розничных и местных коммерческих клиентов в текущем квартале. Конгломерат закроет 15 филиалов и сократит примерно 2300 сотрудников.

На 1 февраля российский Ситибанк был на 19-м месте в стране по активам (717,2 миллиарда рублей) и на 27-м по капиталу (56,9 миллиарда рублей).

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