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1 час назад

«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета

Lenta.ruиещё 7

Компания «Аэрофлот» задумала закупить 323 российских самолета, сообщил гендиректор Сергей Александровский. Об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 — это уже в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214», — сказал глава компании и подчеркнул, что это станет серьезным импульсом для развития.

Также Александровский оценил ситуацию «очень позитивно и стабильно»: компания «активно летает» благодаря мерам господдержки. Ранее перевозчику выделили 50 миллиардов рублей в качестве субсидии на поддержку внутренних рейсов.

В середине августа глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь раскрыл сроки первого полета импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). По его словам, это произойдет уже в середине 2023 года. По оценкам корпорации, стоимость замены иностранных комплектующих, на которые на данный момент приходится около 70 процентов всех компонентов SSJ100, составит около 50 миллиардов рублей без учета двигателей.

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