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35 минут назад

Немецкий производитель чая Milford покинул российский рынок

Лера Букина

Немецкая компания Laurens Spethmann Holding AG&Co. KG, производящая чай и сахарозаменители Milford, ушла с российского рынка. Данный шаг был сделан в августе, сообщает РБК со ссылкой на даннын ЕГРЮЛ.

Немецкий производитель чая Milford покинул российский рынок
Фото: ТАССТАСС

Теперь владеть 100% дочернего предприятия холдинга - ООО «Милфорд» - начал его гендиректор Илья Блинов. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия подтвердил передачу российского бизнеса Laurens Spethmann Holding менеджменту.

Головной офис Laurens Spethmann Holding не стал комментировать выход из российского бизнеса и планы по продажам продукции Milford в стране.

Не предоставили информации и в московском офисе «Милфорда». По словам исполнительного директора ассоциации Руспродсоюз (в нее входит «Милфорд») Дмитрия Вострикова, производитель чая Milford еще в 2014 году перенес производство в Россию в рамках импортозамещения, а компания «Милфорд» функционирует в стране.

Ранее СМИ сообщили, что производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell навсегда покинет рынок страны. Кроме того, пишут, что компания взялась за сокращение всех сотрудников.

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