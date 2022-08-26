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32 минуты назад

Один зарубежный банк стал полностью российским

Lenta.ruиещё 1

Банк Хоум Кредит сообщает на своем сайте о покупке 49,5 процента доли в собственном капитале. Чешская финансовая группа Home Credit продала активы своей дочерней компании в России, и теперь банк стал полностью российским.

Один зарубежный банк стал полностью российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смена собственника никак не отразится на нашей операционной деятельности. Банк находится в отличном финансовом состоянии», — заявил председатель правления Банка Хоум Кредит Александр Скабара.

Он отметил, что рентабельность бизнеса во второй половине 2022 года восстановилась до прошлогоднего уровня.

Выход иностранного акционера из капитала удалось завершить за счет средств банка. Номинальная стоимость доли, которую купила российская компания, составляет 1,48 миллиона рублей, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Чешская группа продала долю в российском банке частным инвесторам 31 мая. Однако Home Credit продолжала владеть своей долей еще несколько кварталов. Это было нужно, чтобы прошла аккуратная передача компетенций, объяснил председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин. 17 мая зарубежная компания заявила о решении продать бизнес в стране на фоне введения санкций против России.

Компании,Иван Тырышкин,
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