Один зарубежный банк стал полностью российским

Банк Хоум Кредит сообщает на своем сайте о покупке 49,5 процента доли в собственном капитале. Чешская финансовая группа Home Credit продала активы своей дочерней компании в России, и теперь банк стал полностью российским.

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«Смена собственника никак не отразится на нашей операционной деятельности. Банк находится в отличном финансовом состоянии», — заявил председатель правления Банка Хоум Кредит Александр Скабара.

Он отметил, что рентабельность бизнеса во второй половине 2022 года восстановилась до прошлогоднего уровня.

Выход иностранного акционера из капитала удалось завершить за счет средств банка. Номинальная стоимость доли, которую купила российская компания, составляет 1,48 миллиона рублей, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).