Coca-Cola начнет продавать в России напиток под новым брендом

Coca-Cola HBC начнет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола», свое подразделение в РФ компания переименовала в Multon Partners. Об этом сообщил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров. Его слова приводит «Интерфакс».

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Гончаров отметил, что получил от Coca-Cola соответствующее уведомление. По его словам, в нем компания сообщила о намерении сменить у известного всем напитка название на «Добрый кола».

Гончаров заявил, что попробует его продавать, но ему придется конкурировать с другими российскими производителями, которые на фоне ухода мирового гиганта начали выпускать свои «кольные напитки».