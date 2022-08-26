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1 час назад

Coca-Cola начнет продавать в России напиток под новым брендом

Елена Прошина

Coca-Cola HBC начнет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола», свое подразделение в РФ компания переименовала в Multon Partners. Об этом сообщил основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров. Его слова приводит «Интерфакс».

Coca-Cola начнет продавать в России напиток под новым брендом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гончаров отметил, что получил от Coca-Cola соответствующее уведомление. По его словам, в нем компания сообщила о намерении сменить у известного всем напитка название на «Добрый кола».

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Гончаров заявил, что попробует его продавать, но ему придется конкурировать с другими российскими производителями, которые на фоне ухода мирового гиганта начали выпускать свои «кольные напитки».

По его мнению, продажи «Добрый кола» в основном будут выстраиваться на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola.

Компании,Михаил Гончаров,Coca-Cola,
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