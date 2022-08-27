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48 минут назад

В Финляндии захотели отобрать стадион у российских владельцев

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Власти Финляндии раздумывают над законом, который позволил бы конфисковать стадион «Хартвалл Арена» у его нынешних владельцев — российских бизнесменов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. Об этом со ссылкой на вице-мэра Хельсинки по вопросам культуры и отдыха Пааво Архинмяки сообщило издание Helsingin Sanomat.

В Финляндии захотели отобрать стадион у российских владельцев
Фото: Löfbergs/commons.wikimedia.org, CC BY 3.0Löfbergs/commons.wikimedia.org, CC BY 3.0

«Хартвалл Арена» — домашний стадион местного хоккейного клуба «Йоккерит». Площадка простаивает с начала марта. После начала российской военной операции на Украине клуб «Йокертит» перестал выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Одновременно контракт со стадионом расторг его главный спонсор — компания по производству напитков Hartwall. Городу было бы выгодно, если бы стадион «Хартвалл Арена» снова заработал, отметил Архинмяки. Но пока непонятно, как этого добиться. Один из вариантов — конфисковать имущество у нынешних собственников.

Вице-мэр Хельсинки напомнил, что в некоторых европейских странах, например во Франции, уже поступали таким образом с активами попавших под санкции россиян.

«Однако у города нет на это полномочий», — сказал он.

Кроме того, площадка могла бы вернуться к работе, если бы нынешние владельцы сами решили продать её, добавил финский чиновник. По его словам, спортивным объектом уже интересовались несколько потенциальных покупателей. А вот собственники особого энтузиазма по этому поводу не проявили, поскольку любая выручка от продаж будет заморожена из-за санкций.

Стадион «Хартвалл Арена» построили специально к чемпионату мира по хоккею 1997 года. На арене проходили не только спортивные состязания. Например, в 2007 году там состоялся финал музыкального конкурса «Евровидение».

Ранее на торги выставили суперъяхту Axioma, которая принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Судно арестовали в марте 2022 года в Гибралтаре. По данным Bloomberg, яхту уже посетили 28 потенциальных покупателей или их представителей. Всего по поводу судна поступило 115 запросов.

Компании,Дмитрий Пумпянский,Роман Ротенберг,Геннадий Тимченко,
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