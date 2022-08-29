Ericsson закроет российский офис

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson уходит с российского рынка. Компания решила закрыть до конца года представительство в стране и сократить всех сотрудников, включая техподдержку на сетях операторов связи, сообщает «Коммерсантъ». В компании изданию рассказали, что начнут сворачивать деятельность в стране «по мере выполнения обязательств перед заказчиками» — при этом работникам обещают финансовую и социальную поддержку.

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Источники газеты считают, что часть специалистов поддержки Ericsson перейдёт в новую компанию, которую учредит российский топ-менеджмент. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Эрикссон Корпорация» было учреждено в 1994 году, сейчас его возглавляет Мария Токарева. В 2021 году компания заработала 4,9 млрд руб., а чистая прибыль составила 533 млн руб. Корпорация занимает порядка 20% российского рынка телеком-оборудования, отмечает издание.

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Крупнейшими заказчиками Ericsson в последние годы были МТС и Tele2. В 2020 году МТС инвестировал 10 млрд руб. в обновление сетидо стандарта 5G на базе оборудования Ericsson, а Tele2 договорился о покупке у компании 50 тыс. базовых станций для развития сети в 27 регионах России.

В «Ростехе», который планирует выпускать российское телеком-оборудование, изданию пояснили, что первое время операторы смогут использовать ранее закупленные запасные комплекты оборудования, однако запасы не безграничны, а средний срок его полезного использования составляет пять-семь лет. Критическим может стать прекращение техподдержки по ПО базовых станций и другого оборудования Ericsson, отмечают в госкомпании. Альтернативой может стать переход на российское оборудование, считают в корпорации.

В апреле Ericsson приостановила свой бизнес в России на неопределённый срок. В конце февраля компания перестала поставлять свою продукцию в Россию.