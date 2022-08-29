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1 час назад

"Ъ": в сеть утекла база данных 120 тысяч клиентов СДЭК

Газета.Ruиещё 14

У компании СДЭК случилась утечка данных примерно 120 тыс. пользователей сервиса доставки продуктов из-за границы CDEK.Shopping и маркетплейса CDEK.Market. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

В Сеть утекла база данных 120 тысяч клиентов СДЭК
Фото: ТАССТАСС

Файл CDEK.Shopping содержит 19 839 строк с именами, паролями, адресами электронной почты, номерами телефонов и дат рождения клиентов, зарегистрированных в период с 19 апреля по 15 августа 2022 года. В случае же с сервисом CDEK.Market в сети оказались данные уже 100 тыс. пользователей, зарегистрированных с 27 августа 2018 года по 15 марта 2022 года. Оба архива содержат идентичный набор информации о людях.

В материале «Ъ» отмечается, что данный случай – не первая утечка, с которой СДЭК сталкивается в этом году. В феврале 2022 года компания упустила информацию о нескольких сотнях миллионов своих пользователей.

На момент публикации новости компания СДЭК не ответила на запрос «Газеты.Ru».

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