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38 минут назад

Nokia окончательно покинет Россию

ТАСС

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории Российской Федерации. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщило в понедельник агентство Reuters.

Nokia покинет Россию
Фото: ReutersReuters

"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока "не будет завершено юридическое закрытие".

Ericsson закроет российский офис

По сведениям агентства, шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson уже в ближайшие месяцы также свернет свою деятельность в РФ. Уточняется, что в российском представительстве компании трудоустроено порядка 400 сотрудников, которым, по заверению работодателя, будет оказана финансовая поддержка.

Компании,
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