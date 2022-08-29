Nokia покинет Россию

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории Российской Федерации. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщило в понедельник агентство Reuters.

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"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока "не будет завершено юридическое закрытие".