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25 минут назад

Киев призывает ИКЕА возобновить свою деятельность на Украине

Елена Прошина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ИКЕА и другим шведским компаниям с призывом вернуться на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Киев призывает ИКЕА возобновить свою деятельность на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине. Например, Scania Group уже наращивает деятельность. Остальные должны последовать их примеру. Особенно ИКЕА, которые оставили шесть украинских фабрик с 24 февраля, - время вернуться», – написал Кулеба в социальных сетях.

Крупнейшая в мире шведская сеть торговли товарами для обустройства дома ИКЕА приостановила все продажи в России в марте этого года. Однако 24 августа стало известно, что ритейлер всё же не планирует продавать бизнес в России, поскольку рассчитывает открыть магазины и склады в течение двух лет.

Компании,Дмитрий Кулеба,Ikea,
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