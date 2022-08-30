Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
2 часа назад

СМИ узнали о желании компаний из США тайно торговать с Россией через Турцию

News.ru

Покинувшие Россию в связи с началом спецоперации на Украине компании из США хотят найти способ тайно торговать с Москвой через Турцию. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники в бизнес-кругах Анкары. Там уточнили, что многие корпорации для этого мобилизовали свои дочерние представительства.

Американские компании нашли способ тайно торговать с Россией
Фото: IMAGO/Ollie Thompson/Global Look PressIMAGO/Ollie Thompson/Global Look Press

Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию, — сообщает издание.

Видео дня

По признаниям собеседников издания, в последние месяцы количество подобных предложений увеличилось. Американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия — Турция — Дубай — США, приобретая товары в РФ. Многие международные корпорации для этих целей мобилизовали свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая.

Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке, — пишет издание.

Уточняется, что среди товаров, которые США хотят покупать у России, — нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы, зерно, железо и сталь, удобрения, водные продукты, алкоголь.

Киев призывает ИКЕА возобновить свою деятельность на Украине

В газете напомнили также, что после начала спецоперации вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант нанес визит в Турцию, где общался с местными политиками и предпринимателями. Давая оценку визиту, посол Вашингтона в Анкаре Джефф Флейк заявил, что пять тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из РФ, в качестве своего адреса указали Турцию. Таким образом они пытаются извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей компаний в регионе.

Ранее сообщалось, что заместитель министра финансов США Вэлли Адейемо отправил письмо участникам турецкой ассоциации промышленности и бизнеса TÜSİAD (Turkish Industry and Business Association), в котором пригрозил наложить санкции на членов организации, которые торговали с Россией. Перед этим Адейемо заявлял, что сотрудничество Турции с Россией помогает последней обойти западные санкции.

Компании,Джефф Флейк,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители