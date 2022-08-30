Американские компании нашли способ тайно торговать с Россией

Покинувшие Россию в связи с началом спецоперации на Украине компании из США хотят найти способ тайно торговать с Москвой через Турцию. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники в бизнес-кругах Анкары. Там уточнили, что многие корпорации для этого мобилизовали свои дочерние представительства.

Фото: IMAGO/Ollie Thompson/Global Look Press IMAGO/Ollie Thompson/Global Look Press

Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию, — сообщает издание.

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По признаниям собеседников издания, в последние месяцы количество подобных предложений увеличилось. Американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия — Турция — Дубай — США, приобретая товары в РФ. Многие международные корпорации для этих целей мобилизовали свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая.

Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке, — пишет издание.

Уточняется, что среди товаров, которые США хотят покупать у России, — нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы, зерно, железо и сталь, удобрения, водные продукты, алкоголь.

В газете напомнили также, что после начала спецоперации вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант нанес визит в Турцию, где общался с местными политиками и предпринимателями. Давая оценку визиту, посол Вашингтона в Анкаре Джефф Флейк заявил, что пять тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из РФ, в качестве своего адреса указали Турцию. Таким образом они пытаются извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей компаний в регионе.