Ozon откроет офис в Стамбуле

Ozon Global откроет представительство в Турции. Стамбульский офис возглавит Хазал Мараш, у которого имеется опыт работы в турецкой электронной коммерции. Об этом сообщает сама компания в официальном Telegram-канале Ozon.

Фото: ТАСС ТАСС

По заявлению онлайн-ритейлера, в компании отметили рост спроса на товары из Турции — представительство в стране позволит местным поставщикам масштабировать бизнес и выйти на российский рынок. Время доставки составит до 6 8 дней без учёта сборки заказа, рассчитывают в компании маркетплейса.

«Мы предлагаем партнёрам свои логистические решения по доставке, клиентскую поддержку на турецком языке. Мы хотим убрать все возможные коммуникационные барьеры, чтобы турецкие бизнесмены могли работать на нашей платформе без дополнительных затруднений», — сказано в сообщении Ozon.

Новость об открытии турецкого офиса ритейлера появилась в один день с информацией о том, что компании из США намерены восстановить торговые отношения с Россией через посредство Турции. Так предприниматели надеются обойти санкции, из-за которых им пришлось уйти с российского рынка, пишет газета Yeni Şafak.