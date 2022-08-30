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2 часа назад

"Газпром" уведомил Engie о сокращении поставок газа

ТАССиещё 6

Французская энергетическая корпорация Engie ("Энжи") получила от "Газпрома" уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника. Об этом сообщило парижское издание "Челленджес" со ссылкой на представителя компании.

«Газпром» уведомил Францию о сокращении поставок газа
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что снижение поставок вызвано "разногласиями между сторонами по реализации контрактов". Во французском концерне напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине "Газпром" "значительно сократил" поставки газа. В компании приняли меры, чтобы "значительно уменьшить" возможные последствия сокращения поставок.

Компании,Газпром,
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