Банки не успели запустить в срок выдачу кредитов по биометрии

Ассоциации банков «Россия» (АБР) попросила ЦБ отложить введение штрафов за отсутствие у клиентов возможности открывать вклады и брать кредиты по биометрии. Как написал РБК, запуск системы с возможностью идентификации новых клиентов через Единую биометрическую систему (ЕБС), начавшую работу в 2018 году, откладывается не в первый раз.

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Так, ранее срок вступления нормы в силу перенесли с 1 января 2022 года на 1 сентября. Теперь банкиры просят не применять штрафы за нарушение этого требования ещё в течение года.

Как говорится в письме АБР, многие банки, в том числе системно значимые, не успели внедрить удалённую идентификацию через «Госуслуги» и ЕБС «из-за определённых обстоятельств».

По словам вице-президента Ассоциации Алексея Войлукова, если ЦБ согласится с предложенным, то за год отсрочки планируется добиться отмены или смягчения требования на законодательном уровне.

В частности, в обращении содержится просьба снять с банков, особенно находящихся под санкциями, обязанность по внедрению удалённой идентификации через ЕБС в приложении для iOS из-за ограничений со стороны AppStore. Помимо того, банкам, не входящим в список системно значимых, предлагают разрешить выбирать канал идентификации через ЕБС между приложением и сайтом организации, поскольку внедрение биометрической системы в банковское приложение дорогое и вряд ли окупится для некрупных организаций.

ЕБС была запущена Банком России и «Ростелекомом» 1 июля 2018 года для получения новыми клиентами финансовых и прочих услуг. Чтобы пользоваться системой, нужно сдать образцы биометрии (голос и изображение лица) в банке и зарегистрироваться на портале госуслуг. По данным на начало 2022 года, в системе пока зарегистрировались около 236 000 пользователей.