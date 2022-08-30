ФАС одобрила ходатайства о сделке между VK и «Яндексом»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку «Яндекса» по продаже агрегатора «Новости» и платформы «Дзен» корпорации VK. В свою очередь, «Яндекс» получит сервис по доставке готовой еды Delivery Club. Одобрив сделку, антимонопольщики поставили ряд условий. В частности, VK должна будет запрашивать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого из своих новых сервисов.

Фото: Яндекс.Карты / скриншот Яндекс.Карты / скриншот

«ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и "Яндекса". Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках», — сообщило ведомство.

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Одно из предписаний ФАС гласит, что «Яндекс» не должен давать никаких преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. В свою очередь размер комиссии, взимаемой с ресторанов агрегаторами, должен оставаться неизменным в течение трёх лет с момента совершения сделки.

«Кроме того, "Яндекс" не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов», — добавили в антимонопольной службе.

Отдельное предписание касается перехода «Новостей» и «Дзена» к VK. Как заявили в ФАС, компания в предусмотренных законом случаях обязана запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

23 августа стало известно , что VK и «Яндекс» договорились обменяться активами. После завершения сделки с VK сервисы «Дзен» и «Новости» перейдут на портал dzen.ru. Там же расположатся поисковик, почта и другие сервисы. При этом главной страницей «Яндекса» станет ya.ru вместо нынешней yandex.ru. На ней будут только поиск и голосовой помощник «Алиса».

В свою очередь, от VK «Яндекс» получит службу доставки Delivery Club. Приложение и сайт сервиса продолжат работать как раньше, но на единой технологической платформе с «Яндекс.Едой». Сделку стороны собираются закрыть в конце 2022 года.