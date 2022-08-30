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1 час назад

ЦБ отозвал лицензию у компании "ЕРВ туристическое страхование"

ТАСС

Банк России приказом от 30 августа 2022 года отозвал лицензию на осуществление добровольного личного и имущественного страхования у акционерного общества "ЕРВ туристическое страхование" (Москва), сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отозвал лицензию у компании "ЕРВ туристическое страхование"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина отзыва лицензии: отказ "от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

Однако за страховщиком остается право на деятельность в сфере страхования жизни.

Компании,ЕРВ Туристическое Страхование,Банк России,
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