ЦБ отозвал лицензию у компании "ЕРВ туристическое страхование"

Банк России приказом от 30 августа 2022 года отозвал лицензию на осуществление добровольного личного и имущественного страхования у акционерного общества "ЕРВ туристическое страхование" (Москва), сообщается на сайте регулятора.

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Причина отзыва лицензии: отказ "от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".