Рекламные агентства в России массово сокращают сотрудников

После того как многие иностранные бренды остановили продвижение в России, большая часть рекламных агентств сократила сотрудников вплоть до половины штата, пишет газета «Коммерсантъ».

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Серьезного улучшения ситуации на рынке не ждут. Но надеются, что ушедшие иностранцы вернутся или их заменят бренды из КНР, Индии и Турции. В тех агентствах, которые работали преимущественно с иностранцами, действительно людям просто нечего делать. Рынок перестраивается, рассказывает сооснователь коммуникационного агентства Vinci Мария Лапук:

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— Действительно было много рекламных агентств, чаще всего это были отделения больших мировых групп, которые работали в основном на российском рынке, но с иностранными клиентами. Например, был глобальный тендер, его выиграло какое-то глобальное агентство, в России оно занималось в том числе ведением этого мирового бренда. Такие агентства пострадали больше всего, потому что в этом секторе наблюдается большой уход игроков, если мы говорим про FMCG, про авто, про значимые для рекламной для рекламной индустрии рынки.

— Это связано именно с уходом иностранных брендов или с тем, что некоторые российские бренды тоже несколько сокращают свое рекламное присутствие?

— Это очень неоднородно. Если говорить про чисто российские бренды, нет общей тенденции. Кто-то сокращает, кто-то наращивает, потому что они хотят занять долю рынка. Не все так однозначно, как с иностранными игроками. Прежде всего, это отражается на всех компаниях, которые больше всего работали и обращались за рекламой. Если говорить про всю рекламную индустрию, это одна из самых пострадавших отраслей, на втором месте — креатив, на третьем, наверное, ивенты.

Половина опрошенных агентств сократили зарплаты персоналу: треть компаний — на 25–50%. Самый сильный удар по бюджету ощутили креативщики: им сократили зарплату около трети агентств. Столько же рекламных компаний перевели команду на удаленку с целью оптимизации затрат на офисы. Кого из специалистов сокращают в первую очередь, рассказывает президент SuperJob Алексей Захаров:

— Это в первую очередь менеджеры, которые вели клиентов, вспомогательный персонал. По всем направлениям, где-то много, где-то по чуть-чуть. Вместе с уходом, например, западных брендов еще были заблокированы [и запрещены некоторые соцсети]. Идет перестройка. Людям, которые умели работать хорошо с заблокированными соцсетями, сейчас нужно оперативно работать с ВК, «Одноклассниками», другими каналами, они учатся.

— Куда могут теоретически пересесть эти сотрудники? Потому что в журналистике сейчас тоже не разбежишься, в других креативных индустриях тоже, наверное, не особо густо.

— Спрос на высококвалифицированных специалистов в области маркетинга, рекламы никуда не делся. Наоборот, в кризисных ситуациях на высококвалифицированных специалистов спрос, как правило, растет. Те, кто имеет высокую квалификацию, понимают, что такое реклама, какие каналы работают, какие нет, они, найдут себе работу. Сам по себе рынок труда это не заметит никак.