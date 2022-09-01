Крупнейший в Балтии завод удобрений остановил производство

Крупнейший в Балтии завод удобрений Achema в литовском городе Йонава остановил производство. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: achema.lt achema.lt

Поясняется, что такое решение было принято из-за рекордного подорожания природного газа, являющегося основным сырьем в производстве азотных удобрений.

«Производимые нами удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией американских и российских производителей», — уточнили на заводе.

За последние несколько дней о снижении выпуска или закрытии заводов также объявили крупнейшие компании и других стран, в том числе Польши и Германии. Кроме того, о сохраняющихся угрозах для мирового рынка предупреждал крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке компания Fertiglobe. Она считает, что ситуация останется напряженной из-за роста цен на газ.