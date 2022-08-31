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1 час назад

Бывший гендиректор «Победы» Калмыков назначен гендиректором сети «Перекрёсток»

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Бывший гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети «Перекрёсток».

Бывший гендиректор «Победы» возглавил «Перекресток»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила компания Х5 Group.

«Андрей Калмыков назначен генеральным директором торговой сети «Перекрёсток», — говорится в сообщении в Telegram.

В компании отметили, что Калмыков обладает более чем 25-летним опытом управления крупными компаниями.

В марте стало известно, что Калмыков покинул должность гендиректора «Победы».

Совет директоров лоукостера «Победа» назначил на должность гендиректора бывшего первого замгендиректора авиакомпании «Аврора» Дмитрия Тыщука.

Компании,Андрей Калмыков,Авиакомпания "Победа",
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