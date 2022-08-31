Бывший гендиректор «Победы» возглавил «Перекресток»

Об этом сообщила компания Х5 Group.

«Андрей Калмыков назначен генеральным директором торговой сети «Перекрёсток», — говорится в сообщении в Telegram.

В компании отметили, что Калмыков обладает более чем 25-летним опытом управления крупными компаниями.