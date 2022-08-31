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51 минуту назад

Названы сроки появления в Иране платежной системы«Мир»

Лера Букина

Российскую платежную систему «Мир» в скором времени интегрируют с иранской системой «Шетаб». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает РИА Новости.

Названы сроки появления в Иране платежной системы«Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что сейчас проходят предметные переговоры на уровне центральных банков по этому вопросу.

«В июле и договорились о своего рода дорожной карте, которая будет приводить нас к этому результату. Я уверен, что это состоится достаточно скоро», — подчеркнул Лавров.

Во вторник, 30 августа, заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари анонсировал подключение российской платежной системы «Мир» в стране. Она должна появиться в ближайшие дни, уточнил он.

Среди зарубежных стран, в которых принимаются карты «Мир», — Турция, Киргизия, Узбекистан, Армения, Вьетнам, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Ранее СМИ сообщили, что банкоматы и терминалы в Индии в ближайшем будущем, вероятно, начнут принимать и обслуживать карты российской платежной системы «Мир».

Компании,Мехди Сафари,Сергей Лавров,
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