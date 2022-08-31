Популярный в России кофе начал выходить под новым брендом

Бывшая «дочка» Paulig «Милфудс» (ранее «Паулиг Рус») приступила к выпуску кофе под новым российским брендом на заводе в Тверской области. Марка теперь называется Poetti, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Первые выпущенные упаковки Poetti – важная веха в истории нашего предприятия. Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг, полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре», — заявил директор цепочки поставок «Милфудс» Сергея Юшина, чьи слова приводит пресс-служба.
Преемник Paulig сообщил о планах в 2023 году заниматься производством не только зернового и молотого кофе, но и растворимого.
Весной финская компания Paulig Group закончила передачу своего российского бизнеса. Так, у местного юрлица Paulig сменился учредитель — 100% «Паулиг Рус» были переданы гражданину Индии Викас Сои.