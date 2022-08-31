Популярный в России кофе начал выходить под новым брендом

«Первые выпущенные упаковки Poetti – важная веха в истории нашего предприятия. Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг, полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре», — заявил директор цепочки поставок «Милфудс» Сергея Юшина, чьи слова приводит пресс-служба.