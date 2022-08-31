Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
20 минут назад

Популярный в России кофе начал выходить под новым брендом

Лера Букина

Бывшая «дочка» Paulig «Милфудс» (ранее «Паулиг Рус») приступила к выпуску кофе под новым российским брендом на заводе в Тверской области. Марка теперь называется Poetti, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Популярный в России кофе начал выходить под новым брендом
Фото: ТАССТАСС

«Первые выпущенные упаковки Poetti – важная веха в истории нашего предприятия. Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг, полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре», — заявил директор цепочки поставок «Милфудс» Сергея Юшина, чьи слова приводит пресс-служба.

Преемник Paulig сообщил о планах в 2023 году заниматься производством не только зернового и молотого кофе, но и растворимого.

Весной финская компания Paulig Group закончила передачу своего российского бизнеса. Так, у местного юрлица Paulig сменился учредитель — 100% «Паулиг Рус» были переданы гражданину Индии Викас Сои.

Компании,Сергей Юшин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители