Mitsubishi подтвердила, что сохранила долю в проекте "Сахалин-2"

Японская корпорация Mitsubishi официально подтвердила, что договорилась с Россией о сохранении своей доли в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

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"Мы сообщаем, что заявка (на передачу доли акций. - "Газета.Ru") была одобрена российским правительством. Условия соглашения акционеров и связанные с ним риски будут тщательно изучены в ходе обсуждений с соответствующими сторонами с учетом различных сценариев", - сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что правительство РФ разрешило передать Mitsubishi долю в 10% в новом операторе нефтегазового проекта "Сахалин-2". Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что страна намерена сохранить свое участие в проекте "Сахалин-2". До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора СРП-проекта "Сахалин-2", компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Действующий глава филиала Sakhalin Energy станет управляющим создаваемой компании.