Глава "Газпрома" Миллер рассказал о "ловушке" для Siemens

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал в среду, 31 августа, что корпорация Siemens попала в «санкционную ловушку». Она фактически потеряла возможность осуществлять ремонт газовых турбин для «Северного потока» на регулярной основе. Об этом пишет ТАСС.

«Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», - подчеркнул Миллер.

Глава «Газпрома» пояснил, что западные страны ввели несколько крупных санкционных пакетов против России. По его мнению, лидеры недружественных государств «запутались» в огромном количестве разнообразных документов, инструкций, списков. Тем самым, они попали в свою же ловушку.

Миллер уточнил, что компрессорная станция «Портовая» работает не в полную мощность, на ней задействован только один агрегат. России следует определить все возможные риски дальнейшей эксплуатации турбины и своевременно их устранить.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить работу единственного оставшегося на станции агрегата в штатном режиме, добиться того, чтобы не было аварий.