Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Минюст США сообщил о получении ордера на арест самолета, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ"

ТАССиещё 3

США получили ордер на арест самолета стоимостью $45 млн, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

"США получили ордер на арест Boeing 737, принадлежащего ЛУКОЙЛ"
Фото: ТАССТАСС

"Соединенные Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ", российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия", - говорится в заявлении.

Как подчеркивается в документе, соответствующий ордер был выдан судом Южного округа штата Техас. Основанием для выдачи ордера на конфискацию воздушного судна стало то, что оно "совершало полеты в Россию и из нее в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении России". Как поясняется в заявлении Минюста, санкционный режим предполагает запрет на "осуществление перелетов в Россию и из России самолетами американского производства, не имеющими соответствующей лицензии или лицензионных исключений".

Шольц назвал условие отмены санкции против России

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.

Компании,Владимир Путин,Лукойл,Министерство юстиции США,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители