"США получили ордер на арест Boeing 737, принадлежащего ЛУКОЙЛ"

США получили ордер на арест самолета стоимостью $45 млн, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ" . Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Министерства юстиции США , выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Как подчеркивается в документе, соответствующий ордер был выдан судом Южного округа штата Техас. Основанием для выдачи ордера на конфискацию воздушного судна стало то, что оно "совершало полеты в Россию и из нее в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении России". Как поясняется в заявлении Минюста, санкционный режим предполагает запрет на "осуществление перелетов в Россию и из России самолетами американского производства, не имеющими соответствующей лицензии или лицензионных исключений".