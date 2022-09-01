"США получили ордер на арест Boeing 737, принадлежащего ЛУКОЙЛ"

США получили ордер на арест самолета стоимостью $45 млн, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.
"Соединенные Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО "ЛУКОЙЛ", российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия", - говорится в заявлении.
Как подчеркивается в документе, соответствующий ордер был выдан судом Южного округа штата Техас. Основанием для выдачи ордера на конфискацию воздушного судна стало то, что оно "совершало полеты в Россию и из нее в нарушение введенных Министерством торговли США санкций в отношении России". Как поясняется в заявлении Минюста, санкционный режим предполагает запрет на "осуществление перелетов в Россию и из России самолетами американского производства, не имеющими соответствующей лицензии или лицензионных исключений".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.