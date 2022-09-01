Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Российского миллиардера лишили 11 вилл в Италии

Лера Букина

Власти Италии приняли решение арестовать

В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера
Фото: ТАССТАСС

11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора. Об этом сообщает издание L’Unione Sarda.

Он является владельцем компании по производству минеральных удобрений «Акрон». Административный арест коснулся вилл, принадлежавших ранее семье бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Речь идет о недвижимости, которая располагается на курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Владельцем одной из них была мать Берлускони, другой — его младший брат Паоло.

Совет Европы выступил за конфискацию активов Вячеслава Кантора еще весной. Это связано с санкциями против него. Затем Кантор решился на продажу контрольного пакета акций в «Акроне». Так, доля в 45,1% была передана в управление трем своим топ-менеджерам.

"США получили ордер на арест Boeing 737, принадлежащего ЛУКОЙЛ"

Весной сообщалось, что власти Франции наложили арест на виллу, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость находится на юге Франции. Там некогда проводили свой отдых герцог и герцогиня Виндзорские. Цена поместья под названием «Шато де ла Кро» (Château de la Croë) составляет примерно 90 миллионов фунтов стерлингов (9,7 миллиарда рублей).

Компании,Вячеслав Кантор,Сильвио Берлускони,Роман Абрамович,Boeing,Лукойл,Акрон,Совет Европы,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители