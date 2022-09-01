В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера

Власти Италии приняли решение арестовать

Фото: ТАСС ТАСС

11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора. Об этом сообщает издание L’Unione Sarda.

Он является владельцем компании по производству минеральных удобрений «Акрон». Административный арест коснулся вилл, принадлежавших ранее семье бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Речь идет о недвижимости, которая располагается на курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Владельцем одной из них была мать Берлускони, другой — его младший брат Паоло.

Совет Европы выступил за конфискацию активов Вячеслава Кантора еще весной. Это связано с санкциями против него. Затем Кантор решился на продажу контрольного пакета акций в «Акроне». Так, доля в 45,1% была передана в управление трем своим топ-менеджерам.