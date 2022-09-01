«Яндекс Маркет» начал продавать одежду премиальных брендов

«Сейчас на маркетплейсе можно купить товары Baldinini, Liu Jo, Bikkembergs из коллекций весны — лета 2022 года: джинсы, платья, толстовки, куртки, туфли, кроссовки, ремни, сумки и многое другое. В начале сентября бренды добавят на сервис вещи из новых коллекций этой осени и будущей зимы», — говорится в сообщении платформы.