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49 минут назад

Яндекс Маркет начал продавать одежду премиальных брендов

Газета.Ru

В сервисе Яндекс Маркет появилась одежда, обувь и аксессуары премиальных брендов из Германии и Италии. Об этом говорится в сообщении платформы, поступившем в «Газету.Ru».

«Яндекс Маркет» начал продавать одежду премиальных брендов
Фото: ТАССТАСС

Для заказа доступны товары брендов Baldinini, Liu Jo, Bikkembergs. В ближайшее время к этому списку добавится итальянская марка Principe Di Bologna.

«Сейчас на маркетплейсе можно купить товары Baldinini, Liu Jo, Bikkembergs из коллекций весны — лета 2022 года: джинсы, платья, толстовки, куртки, туфли, кроссовки, ремни, сумки и многое другое. В начале сентября бренды добавят на сервис вещи из новых коллекций этой осени и будущей зимы», — говорится в сообщении платформы.

Направление одежды и обуви сервис запустил осенью 2021 года.

Вещи предлагается заказать с доставкой на дом, в пункты выдачи заказов, оборудованные примерочными, или в постаматы.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года россияне стали чаще заказывать доставку мяса на дом.

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