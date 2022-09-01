Название и руководство фабрики IKEA в Тихвине, которая возобновила свою работу 1 сентября в рамках предпродажной подготовки предприятия, не поменялись. Остальные российские заводы IKEA возобновят работу 5 сентября, сообщил ТАСС органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

"Тихвин вышел 1 сентября, 5 числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и вяткинского завода", - рассказал Илларионов.

По информации профсоюза, в сентябре начинается предпродажная подготовка предприятия, сделку планируют осуществить до нового года.

О компании

"ИКЕА Индастри Тихвин" - лесопильный завод и мебельная фабрика. Предприятие зарегистрировано в 2000 году, принадлежит компании IKEA, внесено в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России. Генеральным директором завода выступает Вадим Щербаков.