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33 минуты назад

Фабрика IKEA в Ленобласти возобновила работу

ТАССиещё 3

Название и руководство фабрики IKEA в Тихвине, которая возобновила свою работу 1 сентября в рамках предпродажной подготовки предприятия, не поменялись. Остальные российские заводы IKEA возобновят работу 5 сентября, сообщил ТАСС органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

"Тихвин вышел 1 сентября, 5 числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и вяткинского завода", - рассказал Илларионов.

По информации профсоюза, в сентябре начинается предпродажная подготовка предприятия, сделку планируют осуществить до нового года.

О компании

"ИКЕА Индастри Тихвин" - лесопильный завод и мебельная фабрика. Предприятие зарегистрировано в 2000 году, принадлежит компании IKEA, внесено в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России. Генеральным директором завода выступает Вадим Щербаков.

IKEA окончательно уходит из России

3 марта группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, это повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры "Мега" продолжат работать.

Компании,Ikea,Минпромторг,
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