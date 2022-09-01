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1 час назад

Российская фабрика IKEA возобновила работу

Лера Букина

Работа фабрики шведского ретейлера IKEA в Тихвине 1 сентября 2022 года возобновилась. Данный шаг связан с предпродажной подготовкой предприятия, заявил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, передает ТАСС.

«Тихвин вышел 1 сентября. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним», — подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил о скором возобновлении работы фабрик в Вятке и Новгородской области. Директор предприятия IKEA в Тихвине будет назначен главой вяткинского завода.

Отмечается, что в сентябре ожидается предпродажная подготовка предприятия в Тихвине. Закрыть сделку хотят до начала следующего года.

В середине августа сообщалось, что компания ООО «Икеа дом», которая управляет сетью магазинов IKEA в России, приступила к процессу ликвидации юридического лица.

IKEA окончательно уходит из России

Онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса закончилась 15 августа.

Компании,Ikea,
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