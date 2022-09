Apple втихую отказалась от крупного китайского партнера

Вице-президент по корпоративному развитию Apple Адриан Перика покинул совет директоров китайской компании Didi Global Inc., известной прежде всего по одноименному сервису заказа такси. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

C чем именно связан уход Перика из Didi Global Inc., со сложной геополитической обстановкой или проблемами в компании-партнере, неизвестно. Однако в Bloomberg обращают внимание на то, что Didi Global Inc. последний год находится в состоянии турбулентности.