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1 час назад

Apple втихую отказалась от крупного китайского партнера

Газета.Ru

Вице-президент по корпоративному развитию Apple Адриан Перика покинул совет директоров китайской компании Didi Global Inc., известной прежде всего по одноименному сервису заказа такси. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Apple втихую отказалась от крупного китайского партнера
Фото: ReutersReuters

Журналистам стало известно о ротации ключевых кадров из сообщения китайской компании. В Bloomberg пытались связаться с Apple для обсуждения изменений в политике компании, но IT-гигант проигнорировал запрос журналистов.

C чем именно связан уход Перика из Didi Global Inc., со сложной геополитической обстановкой или проблемами в компании-партнере, неизвестно. Однако в Bloomberg обращают внимание на то, что Didi Global Inc. последний год находится в состоянии турбулентности.

В июне 2021 года агрегатор такси провел первичное размещение акций на бирже США вопреки политической воли Пекина, за что мобильный клиент Didi был удален из китайских магазинов приложений. Поле этого стоимость акций Didi Global Inc. упала на 80%.

Компании,Apple,
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