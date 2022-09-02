Компания Huhtamaki продала свой бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка"

Финская компания по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki продала свой бизнес в России структуре, принадлежащей владельцу российской компании "Вкусно - и точка" Александру Говору.

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"Huhtamaki продал свой бизнес в России Espetina. Espetina - холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте финской компании.

Сумма сделки составила €151 млн. Huhtamaki ожидает получить в третьем квартале €15 млн от продажи, отмечается в сообщении.