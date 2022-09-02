Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
59 минут назад

Финская Huhtamaki продала свой бизнес в России владельцу "Вкусно - и точка"

ТАССиещё 9

Финская компания по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki продала свой бизнес в России структуре, принадлежащей владельцу российской компании "Вкусно - и точка" Александру Говору.

Компания Huhtamaki продала свой бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Huhtamaki продал свой бизнес в России Espetina. Espetina - холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте финской компании.

Сумма сделки составила €151 млн. Huhtamaki ожидает получить в третьем квартале €15 млн от продажи, отмечается в сообщении.

16 мая американская компания McDonald's, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Говор.

Компании,Юрий Кушнеров,Александр Говор,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители