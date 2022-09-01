СМИ: владелец «Вкусно и точка» решил купить активы еще одной уходящей компании

Владелец сети ресторанов сети «Вкусно и точка» Александр Говор собирается купить активы финской компании Huhtamaki в России, которая занимается производством тары и упаковочных материалов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сумма сделки может составить €151 млн.

«Владелец бывших ресторанов McDonald's в России предложил до 151 миллиона евро (151 миллион долларов) за покупку российского бизнеса финской упаковочной фирмы Huhtamaki», — указал автор статьи.

При заключении такой сделки Говор станет «одним из крупнейших корпоративных победителей» на местном рынке после введения международных санкций зимой, отмечает агентство.

В числе продукции, которую производит Huhtamaki, — бумажные и пластиковые стаканчики, крышки и контейнеры для еды. На российском рынке компания появилась в 1993 году. Клиентами фирмы числились KFC, Burger King и IKEA.