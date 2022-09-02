Аналитик Авакимян: Сберу важно сохранить сеть дочерних банков за рубежом

Главный аналитик "РегБлок", кандидат экономических наук Анна Авакимян полагает, что в текущих условиях для такого банка как Сбер сохранение широкой сети дочерних банков за рубежом имеет финансовые и операционные риски. "Продажу дочернего банка Сбера в Казахстане можно оценить как эффективный и относительно оперативный процесс, принимая во внимание довольно высокие позиции дочернего банка на локальном рынке Казахстана. Со стратегических позиций, Сберу целесообразно сосредоточиться сейчас на развитии внутренней экосистемы", - резюмировала она. Также аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов назвал сделку вполне ожидаемой. "После наложения на "Сбер" жестких западных санкций у его дочерней компании в Казахстане (как, впрочем, и у других зарубежных "дочек") возникли значительные сложности с осуществлением операций. Казахстанская "дочка" столкнулась с сильным оттоком вкладчиков, была вынуждена продать часть кредитного портфеля. В таких условиях ее продажа выглядит вполне логичной, и сообщения о том, что "Сбер" ищет покупателя на нее, появились еще в мае. Примерно тогда же стало известно, что госхолдинг "Байтерек" является основным претендентом на покупку. Причем, "Байтерек", как сообщалось, не станет конечным покупателем, и после нормализации работы казахстанской "дочки" "Сбера" и ее возможной докапитализации (для чего к сделке может присоединиться ЕБРР) перепродаст ее местному частному игроку. Данная сделка является вполне ожидаемой, поэтому я не жду существенного влияния новости о ней на акции "Сбера" или российский банковский сектор", - сказал он. Напомним, что группа Сбербанк и национальный управляющий холдинг "Байтерек" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"). "Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения", - говорится в сообщении пресс-службы Сбера. Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанк Казахстан. Холдинг "Байтерек" также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов банка.