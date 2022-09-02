Electrolux подтвердила уход из России

Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux уходит с российского рынка и передает бизнес местному менеджменту. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России», — говорится в сообщении.

При этом компания признает убыток в размере 350 млн крон ($35 млн) в третьем квартале 2022 года единовременной статьей, влияющей на операционную прибыль для бизнес-зоны Европы. Решение о передаче бизнеса местному руководству обеспечит «ответственный и контролируемый» выход с российского рынка. При этом дочернее предприятие продолжит осуществлять обслуживание техники Electrolux, которая была продана в РФ ранее.

В пресс-службе также добавили, что Electrolux больше не будет поставлять бытовую технику в РФ.