Производитель чая Lipton задумал закрыть завод в России

Производитель чая Lipton, уходящая с российского рынка компания Ekaterra задумала закрыть завод и распродать оборудование. Об этом стало известно газете «Известия».

Чай под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить в России к концу текущего года, после этого продажа продукции будет прекращена. Саму фабрику скорее всего закроют, а вопрос, касающийся оборудования, пока обсуждается. Возможность возвращения холдинга на российский рынок или продажи бизнеса российскому инвестору на данный момент не рассматривают.

Ekaterra объявила об уходе с российского рынка в начале августа. В компании объяснили решение тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес».